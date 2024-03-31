منافسة شرسة على إسطنبول بانتخابات البلديات في تركيا

توجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع صباح اليوم لانتخاب رؤساء بلدياتهم في استحقاق يشكل اختبارا لإدارة الرئيس رجب طيب أردوغان.

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وألقى أردوغان بكل ثقله في الحملة الانتخابية حيث جاب البلاد إلى جانب مرشحي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، وعقد مهرجانات انتخابية بوتيرة وصلت أحيانا إلى أربعة مهرجانات في اليوم، وخاض شخصيا معركة مرشحه لإسطنبول مراد كوروم، وهو وزير سابق.

ورغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم طفيف لرئيس البلدية المنتهية ولايته أكرم إمام أوغلو، لكن ذلك لا يعني أن فوز الأخير محسوم أو شبه محسوم في الانتخابات المحلية.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها الساعة السابعة صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش) في شرق تركيا، بينما بدأ التصويت في أماكن أخرى الساعة الثامنة صباحا وينتهي الساعة الخامسة مساء. ومن المتوقع صدور النتائج الأولية بحلول الساعة العاشرة مساء (19:00 بتوقيت غرينتش).

المصدر: france24