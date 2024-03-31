 
مباشر

منافسة شرسة على إسطنبول بانتخابات البلديات في تركيا

أخبار العالم

منافسة شرسة على إسطنبول بانتخابات البلديات في تركيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9hu

توجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع صباح اليوم لانتخاب رؤساء بلدياتهم في استحقاق يشكل اختبارا لإدارة الرئيس رجب طيب أردوغان.

إقرأ المزيد
صهر أردوغان يرجّح ترشحه لانتخابات الرئاسة التركية
صهر أردوغان يرجّح ترشحه لانتخابات الرئاسة التركية

وألقى أردوغان بكل ثقله في الحملة الانتخابية حيث جاب البلاد إلى جانب مرشحي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه، وعقد مهرجانات انتخابية بوتيرة وصلت أحيانا إلى أربعة مهرجانات في اليوم، وخاض شخصيا معركة مرشحه لإسطنبول مراد كوروم، وهو وزير سابق.

ورغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم طفيف لرئيس البلدية المنتهية ولايته أكرم إمام أوغلو، لكن ذلك لا يعني أن فوز الأخير محسوم أو شبه محسوم في الانتخابات المحلية.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها الساعة السابعة صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش) في شرق تركيا، بينما بدأ التصويت في أماكن أخرى الساعة الثامنة صباحا وينتهي الساعة الخامسة مساء. ومن المتوقع صدور النتائج الأولية بحلول الساعة العاشرة مساء (19:00 بتوقيت غرينتش).

المصدر: france24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا