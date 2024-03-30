صهر أردوغان يرجّح ترشحه لانتخابات الرئاسة التركية

رجّح سلجوق بيرقدار المدير الفني لشركة "بايكار" التركية للمسيّرات صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ترشحه لانتخابات الرئاسة التركية، مضيفا أن كل شيء سيعتمد على الظروف.

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وفي تعليق سابق له حول احتمال أن يطلب منه أردوغان المشاركة في الانتخابات المقبلة، قال بيرقدار: "من الممكن سأوافق، لكن ذلك سيعتمد على الظروف".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 8 مارس الجاري أن الانتخابات البلدية المقبلة التي ستعقد في 31 مارس الجاري هي الأخيرة في مسيرته السياسية.

وفي ما بعد أشار المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جيليك إلى أن تصريح أردوغان لا يعني اعتزاله السياسة.

المصدر: نوفوستي