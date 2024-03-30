 
مباشر

صهر أردوغان يرجّح ترشحه لانتخابات الرئاسة التركية

أخبار العالم

صهر أردوغان يرجّح ترشحه لانتخابات الرئاسة التركية
AFP
سلجوق بيرقدار المدير الفني لشركة "بايكار" التركية لإنتاج المسيّرات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9cp

رجّح سلجوق بيرقدار المدير الفني لشركة "بايكار" التركية للمسيّرات صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ترشحه لانتخابات الرئاسة التركية، مضيفا أن كل شيء سيعتمد على الظروف.

إقرأ المزيد
أردوغان: الانتخابات البلدية المقبلة ستكون الأخيرة في مسيرتي السياسية
أردوغان: الانتخابات البلدية المقبلة ستكون الأخيرة في مسيرتي السياسية

وفي تعليق سابق له حول احتمال أن يطلب منه أردوغان المشاركة في الانتخابات المقبلة، قال بيرقدار: "من الممكن سأوافق، لكن ذلك سيعتمد على الظروف".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 8 مارس الجاري أن الانتخابات البلدية المقبلة التي ستعقد في 31 مارس الجاري هي الأخيرة في مسيرته السياسية.

وفي ما بعد أشار المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جيليك إلى أن تصريح أردوغان لا يعني اعتزاله السياسة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا