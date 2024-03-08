أردوغان: الانتخابات البلدية المقبلة ستكون الأخيرة في مسيرتي السياسية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، أن الانتخابات البلدية المقبلة ستكون الأخيرة في مسيرته السياسية.

وتحدث أردوغان إلى الشباب في إسطنبول، قائلا: "أنا أمارس أنشطتي دون توقف، ونحن نركض دون أن يكون لدينا الوقت لالتقاط أنفاسنا، وهذه الانتخابات (31 مارس) ستكون الأخيرة بالنسبة لي وفقا للصلاحيات الممنوحة لي بموجب القانون".

ودعا أردوغان إلى التصويت بطريقة تمكن ممثلي الحزب الحاكم، وليس رؤساء البلديات المعارضين الحاليين، من الفوز بانتخابات رؤساء البلديات في إسطنبول وأنقرة وإزمير، وبالتالي بدء "حقبة جديدة" في الأول من أبريل المقبل.

وسبق أن أعلن أردوغان عن ترشح وزير البيئة والتنمية السابق مراد كوروم، لمنصب عمدة إسطنبول، كما أعلن عن عدد من المرشحين الآخرين للانتخابات البلدية في 31 مارس الجاري، ومن المتوقع أن يكون المنافس الرئيسي لكوروم هو رئيس بلدية إسطنبول الحالي أكرم إمام أوغلو.

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ووصل عدد المتنافسين على رئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات التي ستعقد في 31 مارس 2024، إلى 49 شخصا بينهم 22 مرشحا حزبيا و27 مرشحا مستقلا.

ومن بين المرشحين البارزين في السباق الانتخابي في إسطنبول مراد كوروم عن حزب العدالة والتنمية، وبوغرا كافونجو عن حزب الجيد، وأكرم إمام أوغلو عن حزب الشعب الجمهوري، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأحزاب الأخرى والمرشحين المستقلين الذين يعكسون طيفا واسعا من الآراء والسياسات.

المصدر: نوفوستي