لأول مرة في تاريخ تركيا.. أطول بطاقة اقتراع في إسطنبول

ذكرت وسائل الإعلام التركية أن ورقة الإقتراع الخاصة بولاية إسطنبول طويلة وواسعة، حيث سيتعين على السكان التعامل مع بطاقة اقتراع يبلغ طولها 97 سنتيمترا، وهي الأطول في تاريخ البلاد.

ووفقا لتقرير"TRT Haber"، تم بدء طباعة بطاقات الاقتراع في أنقرة استعدادا لهذا اليوم.

وتشهد بطاقة الاقتراع في إسطنبول منافسة بين 22 حزبا سياسيا و27 مرشحا مستقلا، مما يعكس تنوع الخيارات المتاحة أمام الناخبين.

إقرأ المزيد

ووصل عدد المتنافسين على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى في الانتخابات التي ستعقد في 31 مارس 2024، إلى 49 شخصا بينهم 22 مرشحا حزبيا و27 مرشحا مستقلا.

ومن بين المرشحين البارزين في السباق الانتخابي في إسطنبول مراد كوروم عن حزب العدالة والتنمية، وبوغرا كافونجو عن حزب الجيد، وإكرم إمام أوغلو عن حزب الشعب الجمهوري، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأحزاب الأخرى والمرشحين المستقلين الذين يعكسون طيفا واسعا من الآراء والسياسات.

المصدر: RT + وسائل إعلام تركية