الخارجية المصرية: شكري وعبداللهيان أكدا التزام مصر وإيران بمبادئ الاحترام المتبادل

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي، الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والعمل على تحقيق مصالح الشعبين.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، اليوم الأحد إن اتصال وزيري الخارجية المصري والإيراني تناول مسار العلاقات بين البلدين في أعقاب لقاء الوزيرين في مدينة جنيف السويسرية الشهر المنصرم، حيث تم التداول في مختلف الموضوعات المرتبطة بالعلاقة الثنائية، مع تأكيد الطرفين علي الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والعمل علي تحقيق مصالح الشعبين المصري والإيراني، ودعم استقرار المنطقة.

وأضافت أن "الاتصال تناول بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة.. وتم التوافق علي الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة".

وأكدت أن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن قلق مصر البالغ من اتساع رقعه الصراع في المنطقة، لاسيما فى منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها الخطيرة علي حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية فى هذا الشريان الدولي الهام.

المصدر: سبوتنيك