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بايدن يجدد دعوته لترامب لمواجهة في الغولف

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بايدن يجدد دعوته لترامب لمواجهة في الغولف
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جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوته لسلفه ومرشح الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب للمواجهة في جولة من الغولف.

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وكتب بايدن على موقع التواصل الاجتماعي "X": "دونالد، عرضي للعب الغولف لا يزال قائما.. سأضربك ثلاث ضربات إذا حملت حقيبتك الخاصة".

وفي حديثه خلال فعالية انتخابية في نيويورك يوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي إنه دعا ترامب لأول مرة لحضور مباراة غولف للمعاقين عندما ظهر لأول مرة في البيت الأبيض بعد فوزه في انتخابات عام 2016، ولكن قبل تنصيبه.

جدير بالذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، ومن المتوقع أن يواجه فيها ترامب الرئيس الحالي بايدن.

المصدر: نوفوستي

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