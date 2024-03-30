"لانتسيت" تنفذ مناورات وتدمر دبابة أوكرانية من طراز "أبرامز" على محور أفدييفكا (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة لحظة انقضاض ذخيرة "لانتسيت" الروسية المسيرة على دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" على محور أفدييفكا، بالقرب من قرية سولوفيوفو، وتدميرها.

ويظهر الفيديو لحظة ضرب الذخيرة لبرج دبابة أبرامز "M1A1SA"، ويمكن ملاحظة المناورات التي تجريها المسيرات الروسية عند الاقتراب من الهدف ومن ثم إصابته مباشرة.

ووفقا لإحصاءات مشروع "لوستارمور" الذي يرصد الهجمات بالذخائر والطائرات المسيرة، فإن هذه الضربة أصبحت ذات الرقم 163 في مجال استخدام مسيرات "لانتسيت" خلال شهر مارس 2024، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في فبراير 2024.

وسبق ان أكدت صحيفة "التلغراف" البريطانية بأن ذخيرة "لانتسيت" الروسية المسيرة شكلت تحديا خطيرا للغاية لقوات كييف، وأشاد الخبراء بقدرات الذخيرة المسيّرة، وحذروا من أن استخدامها على نطاق واسع سيعرض القوات الأوكرانية لمزيد من الصعوبات.

وفي 26 فبراير تمكنت ذخيرة "لانتسيت" الروسية المسيرة من تدمير دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع ومدفع Archer ذاتي الدفع سويدي الصنع.

المصدر: RT