أظهرت مشاهد نشرتها RT تدمير مسيرة "لانتسيت" منظومة دفاع جوي أوكرانية من طراز "ستريلا-10" على محور جنوب دونيتسك.

ويظهر في المشاهد إصابة القوات الروسية من خلال المسيرة الهدف بدقة، حيث كانت المنظومة مختبئة بين الأشجار.

وأكدت صحيفة "التلغراف" بأن طائرة "لانسيت" الروسية المسيرة شكلت تحديا خطيرا للغاية لقوات كييف.

وأشاد الخبراء بقدرات الطائرة المسيّرة الروسية، وحذروا من أن استخدامها الواسع سيعرض القوات الأوكرانية لمزيد من الصعوبات.

المصدر: RT