"التلغراف": مسيّرة "لانسيت" الروسية تشكل مشكلة خطيرة للغاية لقوات كييف

أفادت صحيفة "التلغراف" بأن طائرة "لانسيت" الروسية المسيرة شكلت مشكلة خطيرة للغاية بالنسبة لقوات كييف.

وقالت الصحيفة: "دمرت "لانسيت" مؤخرا مدفعا فرنسيا ذاتي الحركة من طراز CAESAR تم تسليمه إلى أوكرانيا. وتعرض مدفع "هاوتزر" العملاق لضربة مباشرة من مسيّرة حولته إلى قطع خردة".

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وأشاد الخبراء بقدرات الطائرة المسيّرة الروسية، وحذروا من أن استخدامها الواسع سيعرض القوات الأوكرانية لمزيد من الصعوبات.

واعتبرت الصحيفة أن "الرؤوس الحربية "للطائرات الانتحارية"، كما يطلق عليها غالبا، تنفجر عند الاصطدام وهي أرخص بكثير من الصواريخ المجنحة أو الباليستية".

المصدر: نوفوستي