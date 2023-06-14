مسيّرة روسية من طراز "لانسيت" تدمر رادارا أوكرانيا مختبئا تحت الأشجار (فيديو)

تناقلت مواقع الانترنت لقطات تظهر ضربة بقذيفة روسية مسيّرة من طراز "لانسيت"، تستهدف رادار مراقبة أوكرانيا من طراز P-18 في منطقة سومي.

وذكرت قناة "فويني أسفيدوميتل" على تيليغرام، "يمكنك أن ترى محاولة غير نمطية لحماية موقع الرادار بسلسلة من جذوع الأشجار، التي من المفترض أن تصد الرؤوس الحربية شديدة الانفجار للطائرة المسيرة".

وأضافت: "ومع ذلك، تم إطلاق لانسيت ضد P-18 برأس حربي تراكمي، اخترق جذوع الأشجار والعربة نفسها مع الرادار".

ولفتت الرسالة إلى أن الأضرار طالت حتى الأجهزة المتصلة بالرادار في مكان قريب.

ومن المعروف أن "لانسيت" ذخيرة مسيّرة / متسكعة، طورتها شركة ZALA الروسية التابعة لشركة "كلاشينكوف". وتم الكشف عنها لأول مرة في يونيو 2019 خلال المعرض العسكري "الجيش 2019" الذي أقيم في موسكو.

وتستطيع "لانسيت" إصابة الأهداف على مسافة تصل إلى عدة عشرات من الكيلومترات، وتحمل، اعتمادا على نوع الهدف الذي يتم ضربه، حمولة قتالية تزن 3 أو 5 كيلوغرامات.

المصدر: RT