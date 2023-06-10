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مسيّرة لانسيت الروسية تدمر دبابة "ليوبارد" الألمانية (فيديو)

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مسيّرة لانسيت الروسية تدمر دبابة
AP
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دمرت طائرة "لانسيت" المسيّرة الروسية للقوات المحمولة جوا، إحدى دبابات "ليوبارد" الألمانية، أثناء التصدي لهجوم القوات الأوكرانية في محور زابوروجيه.

وتم تدمير الدبابة الألمانية بواسطة مسيّرة "لانسيت" الروسية الخفيفة، على الرغم من أن هذا النوع من المسيّرات ليس مصمما لتدمير الدبابات ويمكنها فقط ضرب المركبات المدرعة الخفيفة.

وتظهر اللقطات المصورة، استهداف الدبابة بدقة عالية، واشتعال النيران فيها.

 المصدر: RT

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