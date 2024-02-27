انتصار رائع آخر لمسيرة "لانتسيت" الروسية.. تدمير أحد أفضل المدافع في العالم (فيديو)

أصبح 26 فبراير يوم انتصار مسيرة "لانتسيت" الروسية التي دمّرت فيه دبابة "ابرامز" الأمريكية ومدفع Archer الذاتي الدفع السويدي الصنع.

ويعد Archer من أفضل المدافع الذاتية الدفع في العالم، لأنه لا يتميز بمدى العمل الكبير والدقة العالية فحسب بل ومن الصعب جدا اكتشافه بواسطة الرادارات. وذلك بفضل المواد الممتصة للموجات اللاسلكية والتي استخدمت على نطاق واسع في تصميمه.

إلا أن الدرون من تصنيع شركة ZALA المزوّد بجهاز حراري استطاع التقاط الموجات الحرارية الناجمة عن الماسورة المسخنة لمدفع الهاوتزر هذا وأرسل إحداثياته إلى مشغّل النموذج الليلي من درون "لانتسيت" الانتحاري والمزود كذلك بأجهزة حرارية والذي وجّه ضربة ساحقة إلى مدفع الهاوتزر السويدي. ولم تنقذه مخابئ ابتكرها أفراد طاقمه الأوكراني.

وأشارت قناة "روسكوي أوروجي" (السلاح الروسي) إلى أن مدفع الهاوتزر الذاتي الدفع المدمّر من قبل "لانتسيت" الروسي يعتبر سلاحا نادرا وثمينا يحرص أفراد القوات المسلحة الأوكرانية على سلامته، إذ أن السويد سلّمت أوكرانيا 8 نسخ فقط من هذه المدافع الباهظة الثمن، وهو الوحيد ضمن الأسطول المتنوع للمدافع الأوكرانية الذي بمقدوره استخدام ذخائر Excalibur التي ترمى إلى مسافة 60 كيلومترا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا