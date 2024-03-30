العثور على رأس خنزير قرب مسجد في فرنسا

عثر مصلون في مدينة كونتريكسيفيل الفرنسية، الجمعة الماضي، على رأس خنزير بالقرب من مسجد، هذا وقد فتحت السلطات تحقيقا لمعرفة حيثيات الحادث.

وأفادت وكالة "فرانس برس" أن رأس الخنزير تم العثور عليها بالقرب من مسجد "التوبة" شمال مدينة كونتريكسيفيل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة لا تعد الأولى من نوعها، حيث قام مجهولون في ديسمبر الماضي، بتعليق جثة خنزير بري على بوابة المسجد في بلدة إيسون.

واستنكر القائمون على إدارة دار العبادة هذا العمل ووصفوه بأنه "معادٍ للإسلام".

المصدر: وكالات