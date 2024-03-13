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فرنسا.. العثور على رأس خنزير أمام مسجد (صورة)

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فرنسا.. العثور على رأس خنزير أمام مسجد (صورة)
Gettyimages.ru
أحد مساجد فرنسا، صورة تعبيرية.
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استنكر المركز الثقافي للجالية التركية في مدينة سان أومير الفرنسية العثور على رأس خنزير أمام مسجد في المدينة، عشية اليوم الأول من شهر رمضان.

وذكر رئيس المركز إسماعيل غولمز لوكالة "فرانس برس" أنه تم العثور على رأس الخنزير مساء الأحد 10 مارس في حدود الساعة 7:40 مساء، قائلا "الشرطة التقطت صورا وأخذت رأس الخنزير".

وأضاف غولمز: "هذا أمر سخيف.. نحن لا نسبب أي إزعاج لأحد".

وأكدت النيابة العامة في مدينة سان أومير تلقيها شكاية في الغرض.

كما أصدرت بلدية سان أومير بيانا أعربت فيه عن أسفها "للأعمال والتخريب غير المقبول الذي وقع في الساعات الأولى من شهر رمضان".

كما أدانت بشدة هذه الأعمال، معلنة دعمها الكامل للمجتمع المسلم، مؤكدة أن حرية جميع الأديان هي أحد المبادئ الأساسية للديمقراطية في فرنسا.

المصدر: "نسمة" + RT

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