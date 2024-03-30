القوات الروسية تستهدف مطارا في مقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا

أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصادر بأن القوات الروسية قصفت اليوم السبت، مطار مارتينوفسكي العسكري في مقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن المنسق المحلي أنه "في الساعة 13:50، نفذت القوات الروسية ضربات على مطار مارتينوفسكي العسكري في منطقة نيكولايف"، وأشار إلى أن الضربات تم تنفيذها بعد نشاط تحليقي في المطار.

وأوضح أنه بعد إقلاع طائرة عسكرية من المطار ثم هبوطها، تم إطلاق صاروخ باتجاهه، ولم يتضح بعد حجم الأضرار ولكن لا يزال الدخان يتصاعد من المطار.

وبحسب ما ورد وقع هجوم آخر في الساعة 12:20 على وحدة عسكرية تقع في اتجاه "مرتفعات بوغ" بالقرب من منطقة فوزنيسنسك، وتصاعد الدخان بعد ذلك في 3 أماكن.

وقال المصدر ذاته إن الضربة استهدفت مجموعة من القوات، وهرعت سيارات الإسعاف كما سمعت صافرات الإنذار في هذا الاتجاه، مؤكدا "تدمير معدات ثقيلة، وهي نماذج غربية".

المصدر: نوفوستي