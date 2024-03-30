الدفاع الروسية تعلن حصيلة خسائر القوات الأوكرانية خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 5770 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 1208 مسيّرات وعشرات الصواريخ الغربية التي أطلقتها قوات كييف خلال أسبوع.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

منذ الـ23 وحتى الـ30 من مارس الجاري وجهت قواتنا 57 ضربة عالية الدقة بأسلحة أرضية وبحرية وجوية عالية الدقة بينها صواريخ "تسيركون" و"كينجال" فرط الصوتية والمسيرات، طالت مواقع القوات الأوكرانية والبنية التحتية التابعة لها والمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا ومقار الاستخبارات العسكرية ومواقع تجميع الزوارق المسيرة ومستودعات الوقود ومواقع الطاقة.

تم ضرب مواقع وتجمعات لقوات كييف والمرتزقة الأجانب.

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا حسنت قواتنا مواقعها وصدت 11 هجوما وقضت على 310 جنود ودمرت دبابتين والعديد من العربات المدرعة والمركبات والمدافع للعدو.

على محور دونيتسك تم تحرير بلدة كراسنويه في جمهورية دونيتسك وتحسين المواقع على طول خط المواجهة وصد 12 هجوما وتكبيد العدو أكثر من 2360 قتيلا و5 دبابات وعشرات الآليات والمركبات والمدافع الغربية.

على محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك تم صد 64 هجوما والقضاء على أكثر من 1870 عسكريا، وتدمير 13 دبابة وعشرات الآليات والعربات والأسلحة والمدافع الغربية.

على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها على طول خط المواجهة وصدت 5 هجمات وبلغت خسائر العدو 860 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية وعتادا وعربات مختلفة.

على محور خيرسون عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 370 قتيلا وتم تدمير دبابتين وعتاد وأسلحة ومدافع له، كما أحبطت محاولة إنزال نهري على جزيرة تيندرا تمخضت عن القضاء على 25 عسكريا أوكرانيا وأسر جندي واحد. وإن خسائر العدو على محور خيرسون بلغت أكثر من 290 عسكريا و3 دبابات ومدافع وعتادا عسكريا.

دمرت قواتنا 4 منصات صواريخ MARSII ألمانية، وVampire تشيكية، وGrad سوفيتية.

تم تدمير 5 محطات رادار P-18 وAN/TPQ-36 AN/TPQ-48 وAN/TPQ-50.

تم تدمير 18 محطة تشويش راداري "نوتا" و"إنكلاف-ن" و"بوكوفِلن" سوفيتية وأوكرانية.

أسقطت دفاعاتنا 11 صاروخ Storm Shadow بريطانية، و3 صواريخ "نبتون" سوفيتية مضادة للسفن، و4 صواريخ موجهة ADM-160 MALD أمريكية، وصاروخي S-200 مضادين للطائرات وقنبلتين موجهتين Hammer فرنسية، و171 صاروخا HIMARS أمريكية، وVampire تشيكية، وHurricane بريطانية.

تم إسقاط 1208 مسيرات أوكرانية.

حصل استسلام 18 عسكريا أوكرانيا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية