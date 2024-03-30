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زاخاروفا تفسر سبب تخبط زيلينسكي في تصريحاته: الانتخابات قادمة

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زاخاروفا تفسر سبب تخبط زيلينسكي في تصريحاته: الانتخابات قادمة
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سخرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من فلاديمير زيلينسكي الذي لم يستبعد التفاوض مع روسيا على حدود ما قبل عمليتها العسكرية، بعد تمسكه المستميت بحدود 1991، أي بعودة القرم.

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زيلينسكي يتحدث عن إمكانية التفاوض مع روسيا على حدود العام 2022 بدلا من 1991

وقالت زاخاروفا: "إنه متوتر ولديه انتخابات قادمة، أو لن يجري الانتخابات؟". 

وكان زيلينسكي قد صرح أمس وللمرة الأولى بأن مفاوضات السلام مع موسكو واردة حول حدود عام 2022، بعد تمسّك كييف التام بتحرير "آخر ذرة تراب وإعادة الجيش الروسي إلى حدود عام 1991"، أي إلى حدود ما قبل انضمام القرم إلى روسيا.

وكانت الانتخابات الرئاسة الأوكرانية مقررة في 31 مارس 2024، لكن تم إلغاؤها بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد.

وقال زيلينسكي مؤخرا إن الوقت الآن غير مناسب للانتخابات، مؤكدا على ضرورة إقصاء هذه القضية جانبا.

المصدر: نوفوستي

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