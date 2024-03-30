البطريرك الراعي يتهم مجلس النواب بالتعمد في حرمان لبنان من رئيس

كتب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في رسالة الفصح أنّ "المجلس النيابي بشخص رئيسه وأعضائه يحرم عمدا ومن دون مبرّر قانوني دولة لبنان من رئيس مخالفا الدستور".

وشدّد الراعي على أن "الجنوب هو قلب لبنان وهو في أقصى المعاناة وأصعبها".

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ودعا إلى "عدم تحويل الجنوب من أرض وشعب إلى ورقة يستبيحها البعض على مذبح قضايا الآخرين وفي قواميس حروب الآخرين، فلبنان وجنوبه هو لكل اللبنانيين الذين يقرّرون سويا ومعا مستقبل وطنهم وسلامه وأمنه ومتى يحارب ولأجل من يحارب".

ودعا الراعي اللبنانيين إلى "كلمة سواء تعلن وقف الحرب فورا ومن دون إبطاء والالتزام بالقرارات الدولية وتحييد الجنوب عن آلامه من آلة القتل الاسرائيلية وإعلاء مفاهيم السلام والقيامة".

وانتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 2022، ولم ينتخب أي مرشح جديد بعد 12 جولة غير حاسمة من التصويت النيابي.

وتشن إسرائيل منذ أسابيع غارات جوية على عمق الأراضي اللبنانية مستهدفة مواقع لـ"حزب الله"، ما زاد المخاوف المحلية والدولية من احتمال اندلاع حرب مفتوحة.

المصدر: وكالات