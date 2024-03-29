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السلطات الفرنسية تخلي 3 مدارس بسبب تهديد بوجود متفجرات

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السلطات الفرنسية تخلي 3 مدارس بسبب تهديد بوجود متفجرات
Sputnik
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أجلت السلطات الفرنسية الموظفين والطلاب من ثلاث مدارس قريبة في مدينة أميان بشمال فرنسا بسبب إبلاغ عن وجود عبوة متفجرات.

وذكرت إذاعة "فرانس إنفو" أنه "في يوم الجمعة 29 مارس، في حوالي الساعة 15.30، تم إخلاء مدرسة في مدينة أميان مرة أخرى بسبب تهديد بتفجير".

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية فإن السلطات أخلت 3 مدارس، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إجلاء الموظفين والطلاب من المدارس خلال أسبوع بسبب تهديدات بوجود قنابل.

وافادت صحيفة "باريزيان" في وقت سابق، نقلا عن وزارة التعليم، أن المؤسسات المدرسية الفرنسية تلقت ما لا يقل عن 323 بلاغا بوجود قنابل في 44 مؤسسة خلال الأسبوع الماضي.

وادعى أصحاب التهديدات أنهم يتصرفون نيابة عن تنظيم "داعش".

هذا وقد أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال، الأحد الماضي، رفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى في أعقاب الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس" بضواحي موسكو.

المصدر: نوفوستي

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