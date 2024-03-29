الدفاع المدني في غزة: مئات الشهداء في محيط مجمع الشفاء لم نتمكن من الوصول إليهم لانتشالهم

قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزةK محمود بصل، إن مئات الشهداء في محيط مجمع الشفاء لم نتمكن من الوصول إليهم لانتشالهم.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن مناشدات كثيرة تصل من مجمع الشفاء بسبب استمرار استهداف الجيش الإسرائيلي له.

وقال إن قوات الجيش الإسرائيلي تستهدف طواقم الدفاع المدني والكوادر الطبية بالمستشفيات، وكذلك المعدات والعربات، مشيرا إلى أنه لا توحجد إمدادات.

وفقا للمتحدث باسم الدفاع المدني نسف الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، المنازل المحيطة بمجمع الشفاء.

المصدر: وكالات