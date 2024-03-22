الجيش الإسرائيلي يعلن مواصلة عملياته في "مستشفى الشفاء" في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عملياته ضد مسلحين في "مستشفى الشفاء" أكبر مستشفى في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الجمعة: "حتى الآن، قضت القوات على أكثر من 150 مسلحا في محيط المستشفى وتم اعتقال مئات من المشتبه بهم".

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وذكر سكان بالمنطقة أن الجيش الإسرائيلي هاجم معظم المنازل المحيطة بالمستشفى.

واقتحمت القوات الإسرائيلية "مستشفى الشفاء" في مدينة غزة في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وشرعت في تمشيط المجمع الكبير الذي تقول إنه متصل بشبكة أنفاق تستخدم قاعدة للمسلحين الفلسطينيين.

يذكر أن مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات غزة هو الآن من المرافق الطبية القليلة التي تعمل ولو جزئيا في شمال القطاع، ويؤوي أيضا نازحين مدنيين.

وواجهت إسرائيل انتقادات شديدة في نوفمبر الماضي عندما داهمت قواتها المستشفى للمرة الأولى.

وتزعم إسرائيل وجود أنفاق تحت المجمع تستخدمها حماس كمراكز للقيادة والتحكم.، وتنفي الحركة والطاقم الطبي استخدام المستشفى لأغراض عسكرية أو لإيواء مسلحين.

المصدر: وكالات