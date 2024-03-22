"غير دقيقة".. حماس تشير إلى "3 صور" ضمن قائمة نشرها الجيش الإسرائيلي لمعتقلين من مشفى الشفاء

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قتل واحتجز مئات المقاتلين بمستشفى الشفاء الطبي في مدينة غزة"، فيما قالت حركة حماس إن الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي غير دقيقة وتدخل ضمن الحرب النفسية.

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وقال مسؤول أمني في حركة "حماس"، إن "قائمة صور المعتقلين بمستشفى الشفاء التي أصدرها الناطق باسم جيش الاحتلال غير دقيقة"، مشيرا إلى أن "عددا من الصور في القائمة تعود لأشخاص خارج غزة حاليا وصور أخرى لشهداء".

وأضاف المسؤول في حماس، بأن "3 من الصور في القائمة تعود لأطباء أفرج عنهم الاحتلال سابقا"، مؤكدا أن "لا صحة لما نشره الإعلام العبري بشأن اعتقال عشرات من قادة المقاومة بمستشفى الشفاء".

وختم المسؤول في حماس مؤكدا أن "ما ينشر في الإعلام العبري غير دقيق ويدخل ضمن الحرب النفسية والمعنوية ضد المقاومة بغزة".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "قواته وقوات جهاز الأمن العام (الشاباك) تواصل العمل في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وقد قضت حتى الآن على حوالي 150 إرهابيا هناك".

وأضاف أنه "احتجز مئات المشتبه فيهم وعثر على أسلحة وهياكل أساسية إرهابية".

ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي صورة قال إنها "صورة⁩ تجمع جزءا من 358 مخربا من حماس والجهاد الإسلامي تم القبض عليهم داخل مجمع شفاء الطبي".

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وأضاف أدرعي في منشوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلا إنه "‏ما زال هناك مخربون في⁧ مستشفى الشفاء⁩ وندعوهم إلى الاستسلام - وإذا لم يستسلموا فسنحاربهم"، وفق تعبيره.

المصدر: RT