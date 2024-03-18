الجيش الإسرائيلي يحاصر مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف

أفادت وسائل إعلام فلسطينية فجر اليوم الاثنين أن قوات الجيش الإسرائيلي تقدمت نحو مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة وفرضت عليه حصارا وسط إطلاق نار كثيف في محيطه.

وبحسب مصادر فلسطينية، يشهد محيط مجمع الشفاء اشتباكات عنيفة بين مقاتلين فلسطينيين وقوات خاصة إسرائيلية، وسط قصف مدفعي وجوي وتبادل إطلاق نار لا يتوقف.

وأشار نشطاء ووسائل إعلام فلسطينية إلى أن الدبابات الإسرائيلية تتقدم باتجاه مجمع الشفاء وسط اشتباكات عنيفة جدا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تقوم قواتنا حاليا بعملية دقيقة في منطقة مستشفى الشفاء. وتستند العملية إلى معلومات استخباراتية تشير إلى استخدام المستشفى من قبل كبار إرهابيي حماس لتنفيذ وترويج النشاط الإرهابي".

وأضاف البيان: "قبل العملية، تم توجيه تعليمات لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي حول أهمية العمل بحذر، وكذلك حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لتجنب إلحاق الأذى بالمرضى والمدنيين والطاقم الطبي والمعدات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، تم إحضار متحدثين باللغة العربية إلى المنطقة لتسهيل الحوار مع المرضى المتبقين في المستشفى. لا يوجد أي التزام على المرضى والطاقم الطبي بالإخلاء".

وتابع البيان: "علاوة على ذلك، ستواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي جهودها الإنسانية في المنطقة، طوال العملية وبعد انتهائها، وستوفر الغذاء والماء والإمدادات الطبية للمرضى والمدنيين في مجمع المستشفى".

واختتم الجيش قائلا: "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل بموجب القانون الدولي وضد منظمة حماس الإرهابية - التي تعمل من المستشفيات والبنية التحتية المدنية بطريقة منهجية وساخرة، دون التمييز بين السكان المدنيين والإرهابيين التابعين للمنظمة".

المصدر: RT