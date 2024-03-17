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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي من الفلسطينيين

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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي من الفلسطينيين
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد عن حصيلة جديدة لقتلى وجرحى القصف الإسرائيلي للقطاع المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.

وجاء في تقرير الوزارة: "ارتكب الجيش الإسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 قتيلا و 130 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ولايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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وأعلنت "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31645 قتيلا  و73676 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وقال المتحدث باسم "الأونروا" كاظم أبو خلف في تصريحات لـRT إن الوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي ويزداد سوءا يوما بعد يوم، مشيرا إلى تخوف من انتشار الوفيات بسبب القصف والجوع.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ163 في ظل القصف الإسرائيلي المستمر وكارثة إنسانية بلغت حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.

المصدر: RT

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