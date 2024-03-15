ارتفاع حصيلة مجزرة دوار الكويت إلى أكثر من 100 قتيل و200 جريح

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "ارتفاع حصيلة مجزرة دوار الكويت لأكثر من 100 قتيل و200 جريح إثر استهداف المروحيات الإسرائيلية لهم فيما كانوا ينتظرون وصول المساعدات الإنسانية".

وقال المكتب في بيان له إن "الجيش الإسرائيلي يستهدف، لليوم العشرين على التوالي، منتظري المساعدات، وسط عجز العالم التام عن إيقافه عن ارتكاب هذه الجرائم".

وحمل المكتب الإدارة الأمريكية مسؤولية فشلها في وقف الإبادة الجماعية، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي على علم بإحداثيات مكان انتظار المواطنين ويتعمد استهدافهم.

واستهدفت القوات الإسرائيلية حشدا من الفلسطينيين تجمع قرب دوار الكويت بمدينة غزة، شمال القطاع، في انتظار المساعدات الإنسانية، في حادثة باتت تتكرر.

وكانت القوات الإسرائيلية، ارتكبت مجزرة نهاية فبراير الماضي، حيث أطلقت النار على المئات من الفلسطينيين، أثناء انتظارهم استلام المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

المصدر: وكالات