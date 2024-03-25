المقررة الأممية الخاصة بفلسطين تتهم إسرائيل بارتكاب العديد من "أعمال الإبادة" في غزة

أكدت المقررة الأممية الخاصة بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، في تقرير سترفعه الثلاثاء إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن هناك أسبابا منطقية للقول إن إسرائيل ارتكبت عدة أعمال إبادة في غزة.

وقالت فرانشيسكا ألبانيز في تقريرها "إن الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة وظروف الحياة المدمرة التي سببها، تكشف نية مبيتة لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة".

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ولفتت فرانشيسكا البانيزي إلى أن تل أبيب تقوم بعملية "تطهير عرقي" في القطاع.

وفي الـ14 من مارس، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين "إن إسرائيل تجتث شعبا من جذوره"، في وصفها للحرب المدمرة المتواصلة على قطاع غزة.

وأعادت فرانشيسكا حينها نشر تدوينة للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني عبر حسابها على منصة "إكس"، وعلقت قائلة "إن المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأطفال في غضون 5 أشهر وقعت في منطقة بمساحة مدينة فيلادلفيا الأمريكية".

وأفادت بأن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 أكبر من عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال 4 سنوات.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ171 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن إجمالي عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر بلغ 32333 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 74 ألف آخرين.

وكشفت وزارة الصحة أن أكثر من 70% من ضحايا الحرب هم من الأطفال والنساء.

المصدر: RT + أ ف ب