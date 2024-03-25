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عدّاد الموت في غزة لا يتوقف.. الصحة: 107 قتلى خلال 24 ساعة

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عدّاد الموت في غزة لا يتوقف.. الصحة: 107 قتلى خلال 24 ساعة
Globallookpress
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أفادت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين، بمقتل 107 فلسطينيين خلال اليوم الماضي، مؤكدة أن حصيلة ضحايا الحرب الإجمالية منذ السابع من أكتوبر ارتفعت لتصل إلى 32333.

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وقالت الوزارة في بيان، إن "الاحتلال ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 107 شهداء و176 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضافت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وصرحت وزارة الصحة في غزة بأن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 32333 شهيدا و74694 إصابة من 7 أكتوبر".

المصدر: RT

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