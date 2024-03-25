مراسلنا: مقتل 18 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على منزل في دير البلح

أفاد مراسلنا اليوم الاثنين، بأنه تم انتشال 7 جثامين إضافية من منزل عائلة سلمان في دير البلح وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على المنزل إلى 18.

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وفي جنوب القطاع، قتل 3 فلسطينيين وجرح آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة برهوم بمخيم يبنا وسط رفح.

من جهة أخرى، تشهد مناطق البطن السمين وقيزان النجار جنوب مدينة خان يونس قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا.

وأفاد مراسلنا أيضا، بأن القوات الإسرائيلية تستهدف بالقصف المدفعي محيط مستشفى الأمل في خان يونس.

وفي شمال القطاع، تواصل القوات الإسرائيلة عملياتها في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة، وقد أفاد مراسلنا بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت الطابق العلوي من مجمع الشفاء.

وذكر مراسلنا أن الجيش الإسرائيلي جدد الدعوات عبر مكبرات الصوت، بالإخلاء الفوري لمجمع الشفاء الطبي، الذي يأوي أعدادا كبيرة من المرضى والنازحين.

المصدر: RT