صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لقتلى ومصابي القصف الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي لقطاع إلى 32623، والجرحى إلى 75092.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و112 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مبينة أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأعلنت "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32623 شهيد و75092 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

المصدر: RT