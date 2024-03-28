تصريحات زيلينسكي تثير استهجانا وسخرية على شبكات التواصل الاجتماعي

أثار تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمر زيلينسكي حول محادثته مع مسؤولين أوروبيين ودعوته للتسريع في بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، سخرية مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

وسخر مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي من منشور فلاديمير زيلينسكي الذي تحدث فيه عن محادثة مع وفد البرلمان الأوروبي.

وقال زيلينسكي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إنه ناقش خلال اجتماعه مع النواب عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ودعا إلى بدء مبكر لمفاوضات الانضمام.

وتعليقا على ذلك قالت إحدى الناشطات ساخرة: "من علّه يخبره؟"، ملمحة إلى عدم نية الاتحاد الأوروبي قبول أوكرانيا في الاتحاد.

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وكتب غوبنيك كوت: "(تصريحات) مضحكة للغاية. يأتي الجميع إلى زيلينسكي كما لو كان شخصا مريضا يحتاج إلى دعم عاطفي".

وأضاف أحد الناشطين: "هذه هي المرة الأخيرة التي ستراهم فيها. سيتقاعدون في 9 يونيو".

فيما علق أحد مواطني هولندا قائلا: "بصفتي مواطنا هولنديا، لم أطلب أبدا من أوكرانيا القتال من أجل أمني. كما أنني لا أريد أن تنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وحث أحد المتابعين زيلينسكي على بدء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "عاجلا أم آجلا، ستتوقف أوروبا والولايات المتحدة عن ارسال الأسلحة لأن اقتصادات هذه الدول تنهار. لقد حان الوقت لإجراء محادثة ودية مع بوتين وإيجاد حل سلمي".

وفي قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في 14 ديسمبر قرر زعماء الدول الأوروبية إطلاق مفاوضات بشأن العضوية المستقبلية في الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدوفا.

وفي يونيو 2022، منح الاتحاد الأوروبي صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي للبلدين، ووضع عدة شروط صارمة للبدء رسميا في مفاوضات الانضمام.

وقد اعترف الاتحاد الأوروبي باستمرار بأن مثل هذا القرار كان رمزيا إلى حد كبير من أجل دعم كييف ومولدوفا في مواجهتهما مع موسكو.

المصدر: نوفوستي