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إسرائيل.. اعتراض "هدف مشبوه" أطلق من جنوب لبنان (صور + فيديوهات)

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إسرائيل.. اعتراض
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دوت صافرات الإنذار في عدة مستوطنات إسرائيلية على الحدود مع لبنان بعد اعتراض "هدف مشبوه"، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء مدينة صور اللبنانية.

وذكر موقع Ynet الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات شلومي وروش هانيكرا وليمان وبتسات وأخزيف ميلفات في الجليل الغربي بعد سماع دوي انفجارات، مشيرة إلى أن صوت الانفجار قد يكون ناجما عن اعتراض هدف مشبوه أطلق من لبنان.

وذكرت بلدية صفد أنه "بعد تفعيل المنظومات الدفاعية من قطاع صفد، تم اعتراض الأهداف ولم تشكل أي خطر. لذلك، لم تكن هناك حاجة لتفعيل الإنذار".

وقالت مراسلة RT أن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق فوق مدينة صورة، في عمق الجنوب اللبناني.

المصدر: RT + Ynet

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