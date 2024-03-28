إسرائيل.. اعتراض "هدف مشبوه" أطلق من جنوب لبنان (صور + فيديوهات)

دوت صافرات الإنذار في عدة مستوطنات إسرائيلية على الحدود مع لبنان بعد اعتراض "هدف مشبوه"، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء مدينة صور اللبنانية.

وذكر موقع Ynet الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات شلومي وروش هانيكرا وليمان وبتسات وأخزيف ميلفات في الجليل الغربي بعد سماع دوي انفجارات، مشيرة إلى أن صوت الانفجار قد يكون ناجما عن اعتراض هدف مشبوه أطلق من لبنان.

היירוטים בצפת 👇



ימי נתניהו pic.twitter.com/N8WhVRRTJo — Real News IL (@RealNewsIL) March 28, 2024

وذكرت بلدية صفد أنه "بعد تفعيل المنظومات الدفاعية من قطاع صفد، تم اعتراض الأهداف ولم تشكل أي خطر. لذلك، لم تكن هناك حاجة لتفعيل الإنذار".

אפרופו 'צבע אדום'...

בצפת! היו 2 יירוטים מעל צפת

ללא שום התראה או אזעקה !! pic.twitter.com/nhFgtpRxID — נוּר בּיִנוּר (@nur_binur) March 28, 2024

טיל פטריוט שוגר בצפת, לא ברור לאיזו מטרה. לא היו אזעקות קודם לכן pic.twitter.com/g9jJzpT8mh — Guy Elster (@guyelster) March 28, 2024

وقالت مراسلة RT أن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق فوق مدينة صورة، في عمق الجنوب اللبناني.

المصدر: RT + Ynet