سيمونيان لمراسل غربي: ببساطة.. نحن لسنا أنتم ولا نكن لكم قدرا كبيرا من الإعجاب" (فيديو)

ردت رئيسة تحرير قناة RT ومجموعة "روسيا سيفودنيا" مارغريتا سيمونيان على فظاظة سؤال مراسل "بي بي سي" الذي شكك بنزاهة الانتخابات الرئاسية الروسية التي جرت مؤخرا

وجاء في مقطع الفيديو:

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"-مراسل بي بي سي: هل كانت هنالك تحديات جدية خلال الانتخابات؟ منافسون جديون مثلا؟

-سيمونيان: هل هنالك حاجة لمنافسين جديين؟!. لماذا؟

-المراسل: لا يوجد داع لوجود منافسيين جديين؟

-سمونيان: لماذا تعتقدون دائما بأن أسلوب حياتكم أفضل من أسلوب حياتنا.. حتى الطريقة التي تطرح فيها سؤالك تبنئ بذلك، وكأنك تقول: " لما لا تفعلون يا شباب كذا وكذا، كما نفعل نحن؟".. نحن ببساطة لسنا أنتم، ولا نكن لكم قدرا كبيرا من الإعجاب".

ونشرت سيمونيان عبر حسابها في "التلغرام"، مقطع الفيديو وأرفقته بعبارة :"هيئة بي البي سي" تواصل العمل على أراضينا لسبب واحد بسيط: بالطبع يجب أن يكون هنالك شخص يطرح أسئلة غبية في كل فرصة سانحة".

ووجاء هذا الحوار أمس الأربعاء على هامش حفل توزيع جائزة "قلم روسيا الذهبي" المقام في موسكو حيث حصلت رئيسة تحرير قناة RT ومجموعة "روسيا سيفودنيا" مارغريتا سيمونيان على جائزة "أفضل مدير إعلامي" لعام 2024 من قبل اتحاد الصحفيين في روسيا.

يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية حيث حصد نسبة 87.28% بعد فرز كامل أصوات الناخبين.

وأشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن نزاهة الانتخابات وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق.

ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.

أما الغرب الذي يتبع سياسة مناهضة لروسيا، فشكك بنزاهة الانتخابات إذ اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات الرئاسية الروسية التي أظهرت فوزه الساحق "لم تكن حرة".

المصدر: RT