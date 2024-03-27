سيمونيان تفوز بجائزة "أفضل مدير إعلامي" للعام 2024

حصلت رئيسة تحرير قناة RT ومجموعة "روسيا سيفودنيا" مارغريتا سيمونيان على جائزة "أفضل مدير إعلامي" لعام 2024 من قبل اتحاد الصحفيين في روسيا.

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وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن سيمونيان حصلت على هذا التكريم اليوم الأربعاء خلال حفل توزيع جائزة "قلم روسيا الذهبي" المقام في موسكو.

ومن جانبها قالت سيمونيان خلال تكريمها: "أشكركم جميعا، هذا شرف عظيم لي، لم أحصل على هذه الجائزة من قبل، أتذكر في شبابي عندما كنت طالبة في قسم الصحافة بالجامعة، سمعت أن شخصا ما حصل على جائزة "قلم روسيا الذهبي" وكان ذلك مصدر إلهام كبير بالنسبة لي، وراودني سؤال حينها هل سأكبر يوما ما وأحقق النجاح في مهنتي، وهل سأكون سواسية مع هؤلاء الصحفيين العظماء الذين حصلوا على هذه الجوائز".

وأضافت: "أشعر بالامتنان لكل شخص دعمني ورأى بأنني كبرت وأصبحت أهلا لهذه الجائزة المرموقة".

ويعتبر"قلم روسيا الذهبي" جائزة مهنية سنوية لاتحاد الصحفيين في روسيا، وتهدف هذه المسابقة السنوية إلى دعم وتشجيع الصحفيين الموهوبين للتقدم بمهنة الصحافة.

وتمنح هذه الجائزة للإنجازات المهنية المتميزة المبنية على سنوات من العمل في مجال الصحافة المحلية والإذاعة والتلفزيون والموقع المدني والسلطة الأخلاقية بين الزملاء.

المصدر: RT