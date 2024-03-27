 
مباشر

سلوفاكيا.. متظاهرون يشكلون سلسلة بشرية حول مبنى الإذاعة والتلفزيون رفضا لخطة حكومية (صور + فيديو)

أخبار العالم

سلوفاكيا.. متظاهرون يشكلون سلسلة بشرية حول مبنى الإذاعة والتلفزيون رفضا لخطة حكومية (صور + فيديو)
Globallookpress
علم سلوفاكيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x8tz

شكل المتظاهرون في سلوفاكيا يوم الأربعاء سلسلة بشرية حول مبنى الإذاعة التلفزيون العام في البلاد احتجاجا على خطة وضعتها الحكومة لوضع يدها عليها.

وتمت صياغة الخطة من قبل وزيرة الثقافة مارتينا سيمكوفيتشوفا، التي تمثل حزبا قوميا متطرفا عضوا في الحكومة الإئتلافية.

وقالت سيمكوفيتشوفا إن الخطة على وسائل الإعلام العامة أمر ضروري لأن هيئة البث الحالية متحيزة ولا تعطي مساحة إلا لوجهات النظر السائدة وتفرض رقابة على الباقي، وقد نفت الإذاعة ذلك.

ووفقا لخطتها، سيتم استبدال الإذاعة والتلفزيون العامة الحالية المعروفة باسم "آر تي في إس" بمنظمة جديدة.

وسيقوم مجلس جديد مكون من سبعة أعضاء ترشحهم الحكومة والبرلمان باختيار مدير الإذاعة وله الحق في إقالة المدير دون إبداء الأسباب، علما أن البرلمان انتخب مدير الإذاعة الحالي وتنتهي فترة ولايته عام 2027.

ووصف الصحفيون السلوفاكيون الخطة بأنها هجوم على جميع "وسائل الإعلام الحرة".

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا