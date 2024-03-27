سلوفاكيا.. متظاهرون يشكلون سلسلة بشرية حول مبنى الإذاعة والتلفزيون رفضا لخطة حكومية (صور + فيديو)

شكل المتظاهرون في سلوفاكيا يوم الأربعاء سلسلة بشرية حول مبنى الإذاعة التلفزيون العام في البلاد احتجاجا على خطة وضعتها الحكومة لوضع يدها عليها.

وتمت صياغة الخطة من قبل وزيرة الثقافة مارتينا سيمكوفيتشوفا، التي تمثل حزبا قوميا متطرفا عضوا في الحكومة الإئتلافية.

وقالت سيمكوفيتشوفا إن الخطة على وسائل الإعلام العامة أمر ضروري لأن هيئة البث الحالية متحيزة ولا تعطي مساحة إلا لوجهات النظر السائدة وتفرض رقابة على الباقي، وقد نفت الإذاعة ذلك.

ووفقا لخطتها، سيتم استبدال الإذاعة والتلفزيون العامة الحالية المعروفة باسم "آر تي في إس" بمنظمة جديدة.

وسيقوم مجلس جديد مكون من سبعة أعضاء ترشحهم الحكومة والبرلمان باختيار مدير الإذاعة وله الحق في إقالة المدير دون إبداء الأسباب، علما أن البرلمان انتخب مدير الإذاعة الحالي وتنتهي فترة ولايته عام 2027.

ووصف الصحفيون السلوفاكيون الخطة بأنها هجوم على جميع "وسائل الإعلام الحرة".

RTVS SI NEDÁME!

Dnes som sa zúčastnil pochodu a vytvorenia živej reťaze okolo obrátenej pyramídy.

Držím kamarátkam a kamarátom v RTVS palce a za seba sľubujem, že vo svojom boji za slobodnú a nezávislú RTVS nie sú sami. pic.twitter.com/nYxAURTidb — Peter Janoviček (@peter_janovicek) March 27, 2024

المصدر: أ ب