قال فلاديمير روغوف رئيس لجنة شؤون السيادة بالمجلس الاجتماعي الروسي، إنه توجد تفاصيل مثيرة للاهتمام في سيرة سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني الجديد ألكسندر ليتفينينكو.

وأشار روغوف إلى أن "هذه التفاصيل المثيرة للاهتمام"، تتعلق بالهيئات الأمنية الروسية المختصة.

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وأعاد روغوف إلى الأذهان أن فلاديمير زيلينسكي، أقال يوم أمس الثلاثاء أليكسي دانيلوف من منصب سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع، وعين مكانه ليتفينينكو، الذي كان يشغل سابقا منصب رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية.

وأضاف روغوف: "هناك تفاصيل مثيرة للاهتمام في سيرة ليتفينينكو الذاتية، والتي سيعتبرها البعض في أوكرانيا مريبة وتدل على الخيانة. لقد تخرج ليتفينينكو في وقت ما من معهد التشفير والاتصالات والمعلوماتية في أكاديمية المخابرات الروسية في موسكو".

وشدد روغوف على أن ليتفينينكو درس في روسيا، وتشرب بذلك تقاليد الهيئات الأمنية المختصة الروسية، لكنه بعد ذلك أقسم الولاء للنظام القومي المتطرف الأوكراني.

ويشار إلى أن ليتفينينكو، كان قد تولى منصب نائب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا بين عامين 2014 – 2019، وعقب ذلك تولى رئاسة المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية.

المصدر: نوفوستي