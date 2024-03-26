كييف تكشف المنصب الجديد لأمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني المقال ألكسي دانيلوف

قال النائب الأوكراني أليكسي غونشارينكو اليوم الثلاثاء إنه سيتم تعيين أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني المقال ألكسي دانليوف سفيرا لأوكرانيا لدى النرويج.

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وكتب غونشارينكو عبر "تلغرام" " سيغادر دانيلوف ليصبح سفيرا، وقد توجه إلى النرويج".

وزعمت صحيفة "سترانا" الأوكرانية في وقت سابق أن إقالة دانيلوف من منصبه أمينا لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني هو أمر تقني بحت، حيث فقد دانيلوف أي تأثير جدي على العمليات السياسية منذ فبراير 2022، وأشارت إلى أنه سيتم تعيينه في منصب جديد دون تحديده.

وعينت السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء رئيس جهاز الاستخبارات الأوكراني الخارجي ألكسندر ليتفينينكو في منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني مكان سلفه المقال أليكسي دانيلوف.

وتولى أليكسي دانيلوف منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا في أكتوبر 2019، وقبل ذلك شغل منصب عمدة لوغانسك بين العامين 1994 وحتى 1997، وفي العام 2015 ترأس دانيلوف إدارة ولاية لوغانسك الإقليمية التي تسيطر عليها كييف، وشغل أيضا منصب نائب في البرلمان الأوكراني في الدعوة الخامسة.

يذكر أن هذا ليس التغيير الأول الذي يجريه زيلينسكي في منظومته الإدارية، حيث أجريت عدة تغييرات كان آخرها التعيينات الجديدة في قوات الدفاع الأوكرانية، حيث أقال في الـ8 فبراير الماضي، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، من منصبه، مشيرا إلى الركود في الجبهة والحاجة إلى "إعادة تشغيل الجنرالات".

المصدر: نوفوستي