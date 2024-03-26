الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل مروان عيسى الرجل الثاني في "كتائب القسام" (صورة)

أكد الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء أنه قتل مروان عيسى الرجل الثاني في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي "يمكننا التأكيد أنه تم القضاء على مروان عيسى في ضربة نفذناها قبل أسبوعين".

מצורפת תעודת זהות על מרואן עיסא, סגן ראש הזרוע הצבאית של חמאס:

>> pic.twitter.com/DU05LrwyLN — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 26, 2024

ويعد نائب محمد ضيف قائد الجناح العسكري لكتائب القسام مروان عيسى على رأس قائمة المطلوبين لدى إسرائيل إلى جانب قائد الجناح العسكري محمد الضيف، وزعيم حماس في غزة يحيى السنوار.

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وكانت المعلومات قد تضاربت حول اغتياله، حيث ذكرت تقارير صحفية عبرية في الـ11 من مارس أن الجيش الإسرائيلي يتحقق مما إذا كان مروان عيسى القيادي في حركة حماس قد قتل في غارة جوية على غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي في الأسبوع الأول من شهر مارس أن إسرائيل قصفت مخيم النصيرات وسط غزة ليل السبت حيث كانت لديها معلومات استخباراتية عن موقع عيسى الرجل الثاني في "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحماس.

وأضاف تقرير إذاعة الجيش حينها أن خمسة أشخاص قتلوا في الهجوم.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية في ذلك الوقت بأن إسرائيل تتحقق مما إذا كان مروان عيسى من بين القتلى أم لا.

وكان نتنياهو قد صرح عقب مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "نحن على الطريق إلى النصر الكامل.. على الطريق إلى هذا النصر قضينا بالفعل على الرقم 4 في حماس.. 3 و2 و1 في الطريق.. كلهم فانون وسوف نصل إليهم كلهم"، دون أن يكشف عن الشخص المقصود بـ"رقم 4".

المصدر: وكالات