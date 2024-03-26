حذر السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف اليوم الثلاثاء، من منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أنها لا تخضع للسيطرة وهي وقادرة على إغراق العالم في حالة من الذعر في أي لحظة.

وكتب بوشكوف في قناته على "تلغرام": "منظمة الصحة العالمية هي منظمة يجب الخوف منها، يمكنها أن تُغرق العالم في حالة من الذعر في غمضة عين.. لا توجد سيطرة عليها".

إقرأ المزيد

وقال بوشكوف: "كما اتضح فيما بعد، دفعت إدارة منظمة الصحة العالمية أموالا لأصحاب النفوذ مقابل تقديم العمل القبيح لمنظمة الصحة العالمية خلال أزمة كوفيد في صورة إيجابية".

وأشار السيناتور إلى أن جميع إخفاقات منظمة الصحة العالمية "يتم التستر عليها من خلال العلاقات العامة القوية".

المصدر: "نوفوستي"