وزير الصحة الروسي: انسحاب روسيا من منظمة الصحة العالمية غير مطروح

أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أنه من غير المنطقي انسحاب روسيا من منظمة الصحة العالمية لضرورة تبادل الخبرات والبيانات، والدفاع عن مواقف روسيا في المنظمة.

وقال موراشكو: "نحن بحاجة إلى التعاون مع جميع الدول وتبادل البيانات والمعلومات".

وأوضح أن تحدي وباء كورونا أظهر الحاجة إلى التعاون الدولي، وشدد على أهمية الدفاع عن مواقف روسيا في المنظمة.

وأضاف: "لذلك من غير المنطقي وغير العملي الخروج من المنظمة".

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وفي وقت سابق، أكدت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة دعم موسكو المستمر لمنظمة الصحة العالمية بصفتها المنظمة الدولية الرائدة في مجال الصحة، داعية إياها لمزيد من الشفافية.

وجاء في بيان البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في جنيف مؤخرا: "بلادنا تدعم باستمرار منظمة الصحة العالمية بصفتها الهيئة الرائدة والمنسقة في العمل الصحي الدولي".

وأضافت: "نحن ندافع عن زيادة شفافية المنظمة ومساءلتها أمام البلدان الأعضاء، بما في ذلك في سياق الجهود متعددة الأطراف لتعزيز اللوائح الصحية الدولية ومناقشة الإجراءات والأدوات الدولية الجديدة لمكافحة الأوبئة".

المصدر: نوفوستي