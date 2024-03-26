مصدر: سلطات طاجيكستان تستجوب أقارب منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي

قال مصدر في الهيئات الأمنية الطاجيكية لمراسل وكالة نوفوستي، إنه يتم في الوقت الراهن التحقيق في دوشنبه مع أقارب منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي وأخذ إفاداتهم.

وشدد المصدر على أن سير التحقيق مع أقارب المجرمين، يخضع لإشراف رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، وهو يتلقى يوميا جميع المعلومات حول سير العمل والتدابير المتبعة خلال التحقيق الجاري في العاصمة الطاجيكية في قضية هجوم كروكوس الإرهابي.

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وأضاف أن جميع المتهمين، قبل مغادرتهم إلى روسيا، كانوا يعيشون بالقرب من دوشنبه، في مدن فاهدات وجيسار ومنطقة روداكي.

في يوم الأحد 24 مارس، قضت محكمة منطقة باسماني في موسكو بالحبس لمدة شهرين على ذمة التحقيق لمنفذي هجوم كروكوس الإرهابي.

وتم توجيه تهمة الإرهاب (المادة 205 من قانون العقوبات الجنائية الروسي) للمعتقلين الأربعة. وتنص العقوبة القصوى بموجب هذه المادة على السجن مدى الحياة.

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 139 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: نوفوستي