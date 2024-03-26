بيسكوف يصف الشامتين بهجوم "كروكوس" بالحثالة

اعتبر الناطق باسم الكرملين أن الذين يشمتون بالهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس"، لا يمكن أن يطلق عليهم أي وصف غير الحثالة.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "أما أولئك الذين يشمتون بالمأساة الرهيبة التي نعيشها، فنعم هناك حثالة يفعلون ذلك. سواء كان ذلك زلة لسان أو غير ذلك، فلا يستحقون أي وصف آخر".

جاء كلام بيسكوف هذا في تعليقه على زلة لسان المستشار السابق في مكتب الرئاسة الأوكرانية أليكسي أريستوفيتش، والتي اعتبرها البعض إشارة إلى احتمال تورط كييف في الهجوم الإرهابي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن السلطات الروسية تعرف أن هجوم "كروكوس" نفذ بأيدي "إسلاميين متطرفين"، لكن يجب معرفة الجهة التي أمرت بتنفيذه.

وأضاف أن هذا الهجوم قد يكون مجرد "حلقة في سلسلة كاملة من المحاولات التي يقوم بها أولئك الذين يقاتلون بلادنا منذ عام 2014 على أيدي نظام النازيين الجدد في كييف"، لافتا إلى أن "يجب معرفة سبب محاولة الإرهابيين الهروب إلى أوكرانيا ومن كان ينتظرهم هناك، كما أن الولايات المتحدة تحاول إقناع الجميع بأن أوكرانيا ليست متورطة في الهجوم".

المصدر: وكالات