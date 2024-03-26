مزارعون على متن جرارات يغلقون شوارع في بروكسل (فيديوهات)

أغلقت الجرارات شوارع قرب مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل حيث كان وزراء زراعة دول الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة أزمة قطاع الزراعة التي أدت لأشهر من الاحتجاجات بجميع أنحاء الكتلة.

ويحتج المزارعون على كل شيء بداية من الروتين المفرط إلى الإجراءات البيئية المتزايدة والواردات الرخيصة والممارسات التجارية التي يصفونها بـ"غير العادلة".

ومع احتجاجات شهدتها فنلندا واليونان وبولندا وإيرلندا، حصل المزارعون بالفعل على عدد كبير من التنازلات من الاتحاد الأوروبي والسلطات الوطنية، بداية من تخفيف الضوابط على المزارعين إلى إضعاف القواعد المتعلقة بالمبيدات الحشرية والبيئة.

Hundreds of farmers block off one of the main roads in Brussels with tractors, in their latest protest against climate reforms and other policies they say are hurting their industry pic.twitter.com/KHtJZ8Dkm1 — Jack Power (@jackpowerIT) March 26, 2024

اقترحت المفوضية الأوروبية هذا الشهر إضعاف أو خفض القواعد في مجالات مثل دورة المحاصيل، وحماية غطاء التربة، وأساليب الحرث.

كما سيعفى صغار المزارعين، الذين يمثلون حوالي ثلثي القوى العاملة وهم الأكثر نشاطا داخل حركة الاحتجاج على مستوى القارة، من بعض الضوابط والعقوبات بموجب القواعد الجديدة.

ويقول علماء بيئة ونشطاء في مجال المناخ إن التغيير في سياسات الاتحاد الأوروبي تحت ضغط المزارعين المحتجين "أمر مؤسف".

Farmers are making their presence felt on the streets of Brussels today just outside the home of the Commission’s DG AGRI - who leads work on EU farming subsidies - and just a few doors down from where EU agriculture ministers are meeting pic.twitter.com/ObQrhyzKhp — Natasha Foote (@NatashaFoote) March 26, 2024

Protesting farmers in #Brussels honking out🎵 the #ImperialMarch from #StarWars.



... are they trying to say farmers are the Empire?



And does that mean we need to find our nature protection Jedi?🤔 pic.twitter.com/roWH6KFCY8 — Pelle Geertsen (@pellechristy) March 26, 2024

المصدر: AP + RT