ماذا تعني نافذة الخروج إلى أوكرانيا؟.. أنطونوف يعلق على محاولات حرف بوصلة التحقيق في هجوم "كروكوس"

قال السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف يوم أمس للصحفيين، إن المحاولات المستعجلة لتحميل تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤولية هجوم "كروكوس" تثير القلق.

وأضاف السفير في حديث للصحفيين: "يلفت النظر ويثير القلق المحاولات الفورية الجاهدة لتحميل مسؤولية المأساة التي حدثت في روسيا مؤخرا لتنظيم داعش الإرهابي. وهنا يظهر تساؤل بسيط لدى أي شخص، لدى أي مواطن في روسيا الاتحادية. لماذا بدأ هؤلاء المجرمون، بالخروج من موسكو باتجاه الحدود الأوكرانية؟ لا أفهم ماذا تعني نافذة الخروج التي تم توفيرها لهم على الحدود الأوكرانية".

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وتابع السفير: "هذا يشير فقط إلى أن نظام زيلينسكي أصبح في الواقع إرهابيا لأنه يستقبل هؤلاء الإرهابيين".

وشدد أنطونوف على ضرورة تحليل دقيق لكل الوقائع والحقائق المتوفرة للتوصل إلى الاستنتاجات اللازمة.

ويشار إلى أن مجموعة من المسلحين، قامت مساء يوم الجمعة الماضي، بتنفيذ هجوم إرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" قرب موسكو، وقام عدة رجال يرتدون ملابس مموهة باقتحام المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات سقط ما لا يقل 139 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: نوفوستي