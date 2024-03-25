سلطات بريدنيستروفيه تتوجه إلى "الإنتربول" للتحقيق في هجوم بطائرة مسيرة

توجهت جمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) غير المعترف بها إلى "الإنتربول" بطلب المساعدة بالتحقيق في هجوم على مروحية عسكرية تابعة لقواتها بطائرة مسيرة.

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد نشرت في 17 مارس الجاري لقطات فيديو لاستهداف مروحية نقل عسكرية من طراز "مي 8 إم تي"، تابعة للقوات المسلحة للجمهورية غير المعترف بها، بطائرة مسيرة.

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ووصفت خارجية بريدنيستروفيه الحادث بأنه "عمل إرهابي" وطلبت المساعدة في التحقيق من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وروسيا وأوكرانيا على اعتبار أنها تعتبر وسطاء في عملية التفاوض بين سلطات بريدنيستروفيه ومولدوفا.

بدورها، قالت مولدوفا، التي أعلنت بريدنيستروفيه الانفصال عنها من جانب واحد منذ عام 1990، إن لقطات فيديو الهجوم مفبركة.

يذكر أن بريدنيستروفيه تعرضت لسلسلة أعمال تخريبية في أبريل من العام الماضي. وأعلن رئيس الجمهورية غير المعترف بها، فاديم كراسنوسيلسكي، أن تلك الأعمال انطلقت من الأراضي الأوكرانية، واتهم استخبارات مولدوفا بالتورط فيها.

المصدر: تاس