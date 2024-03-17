مولدوفا تنفي تورط أوكرانيا في الهجوم على قاعدة عسكرية في بريدنيستروفيه

نفت الخدمة الصحافية لمكتب إعادة الإدماج في مولدوفا اليوم الأحد، أن يكون الانفجار الذي وقع داخل أراضي وحدة عسكرية في جمهورية بريدنيستروفيه مرتبطا بهجوم من أوكرانيا.

وقال المكتب في بيان نشره على قناته في "تلغرام" إن "سلطات كيشيناو التي تحافظ على التواصل مع الجانب الأوكراني، تنفي وقوع هجوم على منطقة بريدنيستروفيه".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت الخدمة الصحافية لوزارة أمن الدولة في جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية غير المعترف بها وقوع انفجار في أراضي وحدة عسكرية هناك كان قد ثبت سابقا أنه نتيجة هجوم بطائرة مسيرة انتحارية، جاءت من اتجاه جسر كلوفر في منطقة أوديسا بأوكرانيا.

وأسفر الهجوم عن تدمير طائرة من طراز "مي-8 إم تي" في الوحدة العسكرية، وأكدت الخدمة الصحافية في وزارة أمن الدولة أنه لم تقع ضحايا، وأشارت إلى أن وكالات إنفاذ القانون تعمل في موقع الحادثة، وتم فتح قضية جنائية.

الجدير ذكره أنه في نهاية مايو 2022، وقعت سلسلة من الهجمات الإرهابية في بريدنيستروفيه، استهدفت مبنى وزارة أمن الدولة في تيراسبول، بالقرب من وحدة عسكرية قريبة من قرية باركاني، وبرجَ مركزٍ للإذاعة والتلفزيون بالقرب من قرية ماياك، ومكتب التسجيل والتجنيد العسكري في تيراسبول.

وأعلنت سلطات جمهوية بريدنستروفيه المولدافية غير المعترف بها إدخال المستوى "الأحمر" من الخطر الإرهابي في الجمهورية، ثم تم تخفيضه إلى "الأصفر".

المصدر: RT