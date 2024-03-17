هجوم بطائرة مسيرة يستهدف قاعدة عسكرية في جمهورية بريدنيستروفيه (فيديو)

أعلنت الخدمة الصحافية لوزارة أمن الدولة في جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية غير المعترف بها وقوع انفجار في أراضي وحدة عسكرية هناك نتيجة هجوم بطائرة مسيرة انتحارية.

وقالت الخدمة الصحافية في بيان: "اليوم، اندلع حريق في أراضي إحدى الوحدات العسكرية في تيراسبول نتيجة انفجار. وكان ثبت سابقا أن الانفجار وقع نتيجة هجوم بطائرة مسيرة انتحارية، وصلت من اتجاه جسر كلوفر في منطقة أوديسا بأوكرانيا".

وأكدت الخدمة الصحافية في وزارة أمن الدولة بهذه الجمهورية أنه لم تقع ضحايا، وأشارت إلى أن وكالات إنفاذ القانون تعمل، وتم فتح قضية جنائية.

وتظهر لقطات مصورة للهجوم تدمير طائرة من طراز "مي-8 إم تي" في الوحدة العسكرية.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة أمن الدولة في جمهورية مولدوفا أن متخصصين أجانب يقومون بإعداد مجموعات قتالية في مولدوفا تضم أوكرانيين، لتنفيذ هجمات إرهابية وأعمال تخريب في المنشآت العسكرية في بريدنيستروفيه.

المصدر: RT