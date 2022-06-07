بريدنيستروفيه لا تستبعد ضلوع كييف في إسقاط متفجرات على الجمهورية

لم تستبعد جمهورية بريدنيستروفيه غير المعترف بها ضلوع كييف في إسقاط متفجرات من مسيرة في منطقة فلاديميروفكا على أراضي الجمهورية.

جاء ذلك في تصريح لوزير خارجية جمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) غير المعترف بها، فيتالي إغناتيف، الذي تابع أنه من غير المستبعد أن تكون كييف متورطة في أنشطة التخريب في فلاديميروفكا، حيث أن أراضي هذه القرية قريبة جدا من أراضي أوكرانيا. وقال: "بالطبع يعمل فريق التحقيق لدينا. إلا أن لدينا ما يبدو أنه إشارات وعلامات حددناها تشير إلى وصول هذا الجسم الطائر من أقاليم أوكرانيا".

إقرأ المزيد

وردا على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا متورطة أجاب إغناتيف: "هذا ليس مستبعدا. محتمل جدا".

وكانت لجنة التحقيق في بريدنيستروفيه قد ذكرت أن مسيرة قد أسقطت عبوتين ناسفتين في 5 يونيو، يفترض أنهم قنبلتين يدويتين من طراز "آر جي دي-5" RGD-5، على أراضي الوحدة الاحتياطية لقوات حفظ السلام بقرية فلاديميروفكا، التي تقع على بعد 9 كيلومترات شرق عاصمة الجمهورية تيراسبول، دون وقوع أي إصابات أو أضرار، وفتحت اللجنة قضية "تخريب ممتلكات".

المصدر: نوفوستي