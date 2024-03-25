وزير خارجية هنغاريا يدعو إلى التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب

قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، على هامش منتدى "أتوم إكسبو 2024 " في سيريوس، إن بلاده تدعو إلى التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وتدين بشدة هجوم كروكوس الإرهابي.

وأضاف: "كما تعلمون، لقد صدمت هنغاريا من الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها في قاعة مركز كروكوس. نحن ندين هذا الشكل القاسي من الإرهاب بأشد العبارات. يجب علينا محاربة الإرهاب على المستوى العالمي. يبدو واضحا أن هذا التحدي عالمي، ومن أجل مواجهته نحتاج إلى تعاون دولي".

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وتابع الوزير الهنغاري: "أفكارنا وصلواتنا مع العائلات التي فقدت أحباءها خلال الحادث. نتمنى لهم أن يبقوا أقوياء، كما نتمنى الشفاء العاجل لكل الذين ما زالوا في المستشفيات".

وختم الوزير سيارتو حديثه: "أود أيضا أن أتمنى لجميع مواطني روسيا، وكذلك للجميع في العالم، أن لا يتكرر مثل هذا الهجوم الإرهابي الوحشي مرة أخرى أبدا في أي ركن من أركان العالم".

ويشار إلى أن مجموعة من المسلحين، قامت مساء يوم الجمعة الماضي، بتنفيذ هجوم إرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" قرب موسكو، وقام عدة رجال يرتدون ملابس مموهة باقتحام المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 137 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: تاس