تقرير عبري: إسرائيل تبحث توزيع مسدسات على القادة المحليين وشيوخ العشائر في غزة للدفاع عن النفس

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" إن المؤسسة الأمنية تبحث توزيع مسدسات وأسلحة للقادة المحليين وشيوخ العشائر في غزة بغرض الدفاع عن النفس.

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وذكرت الهيئة أن ذلك جاء بعد تعرض هؤلاء القادة إلى تهديدات على حياتهم حيث توجه إليهم مسؤولون أمنيون إسرائيليون بغرض استبدال مسؤولي حماس.

وأشارت إلى أن موقف المؤسسة الأمنية يفيد بأنه بدون المجموعات المسلحة في غزة والتي لا تنتمي لحماس، لا يمكن خلق بديل سلطوي لحماس التي تحاول وفقا للتقرير استعادة السيطرة في شمال غزة ومركز القطاع.

وأوضحت أن قضية تسليح الغزيين والقادة المحليين في غزة وأيضا قضية من سيسيطر في غزة بعد اليوم التالي للحرب، سيتم طرحها في الاجتماع بين وزير الأمن غالانت ووزير الدفاع الأمريكي وليد أوستن.

وبينت الهيئة الرسمية أنه قد يوافق الأمريكيون أن يدخلوا بأنفسهم هذه المسدسات بعد سماح إسرائيل وشيوخ العشائر ممن توافق عليهم تل أبيب مسبقا.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية