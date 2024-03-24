وسائل إعلام: إسرائيل مستعدة للإفراج عن 700 أسير فلسطيني من سجونها مقابل 40 رهينة

أفاد موقع "والا" أن إسرائيل أعربت خلال المفاوضات التي جرت في قطر عن استعدادها لإطلاق سراح 700 فلسطيني من السجون مقابل إطلاق سراح 40 رهينة تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي تواصل معه الموقع إن من بين الأسرى الفلسطينيين الذين يمكن أن يطلق الجانب الإسرائيلي سراحهم، 100 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل إسرائيليين.

وأشار "والا" إلى أن قطر طرحت اقتراحا مماثلا قبل ثلاثة أسابيع، لكن إسرائيل ردت عليه بالرفض القاطع.

إقرأ المزيد

وأضافت أن إسرائيل أعربت عن استعدادها للتحلي بالمرونة فيما يتعلق بعدد الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم بعد جهود الوساطة التي قام بها رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، الذي كان على اتصال مع الوسطاء القطريين والمصريين في المفاوضات في الدوحة نهاية هذا الأسبوع.

ونوه الموقع بأن المسؤولين الإسرائيليين أبدوا استعدادهم لمناقشة المقترحات الأمريكية بشأن عودة المدنيين إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة. وفي المرحلة الأولى يدور الحديث حول عن عودة تدريجية لأكثر من ألفي فلسطيني إلى شمال القطاع بعد البدء بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين. وفي السابق، كانت هذه القضية إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين المفاوضين، وفقا للموقع.

وتجري المفاوضات حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، والتي استؤنفت في 18 مارس الماضي.

المصدر: تاس